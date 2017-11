Zambia’s Jan Sikazwe Among 36 Referee For Russia 2018 World Cup

Zambian referee Jan Sikazwe is among 36 referees named for next year’s Russia World Cup.

Sikazwe will join five other referees from Africa who have been rewarded for their excellence.

FIFA RELEASES NAMES OF 36 OFFICIALS FOR RUSSIA 2018 WORLD CUP

FIFA World Cup Russia 2018 officials

ASIA (AFC)

Fahad the (check)

Alireza FAGHANI (IRN)

Ravshan IRMATOV (UZB)

Mohammed Abdulla MOHAMED (UAE)

Ryuji Sato (JPN)

Nawaf Abdulla SHUKRALLA (BHR)

Africa (CAF)

Mehdi ABID CHAREF (ALG)

Malang Diedhiou (Sen)

Bakary Papa Gassama (Gam)

Best Gris (One)

Janny Sikazwe (Zam)

Weyesa Bamlak TESSEMA (ETH)

North & Central America (CONCACAF)

Joel Aguilar (SLV)

Mark W. GEIGER (USA)

Jair Album (USA)

Ricardo MONTERO (CRC)

John PITTI (PAN)

Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Mex)

South America (CONMEBOL)

Julio Bascuñán (Chi)

Enrique Caceres (Pair)

Andres CUNHA (URU)

Nestor Pitana (Arg)

Sandro RICCI (BRA)

Wilmar Roldan (Col)

Oceania (OFC)

Matthew CONGER (NZL)

Norbert Hauata (Tah)

Europe (UEFA)

Felix Maculata (near)

Junaid Cakir (tour)

Sergey KARASEV (RUS)

Bjorn Kuipers (Ned)

Szymon Marciniak (Pol)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (ESP)

Milorad MAZIC (SRB)

Gianluca Rocchi (ENG)

Damir SKOMINA (SVN)

Clement TURPIN (FRA)